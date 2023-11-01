THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Türk Hava Yollarının (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı duyuruldu. Ayrıca THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 18:43, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 18:44
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, biletleme ve rezervasyonlarda aksaklık yaşandığını açıkladı.
Üstün konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."
Üstün, "Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.