Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Ülke genelinde 3 bini aşkın Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere bekletme merkezlerine alındı- Pakistan'da son 1 ayda 140 binin üzerinde düzensiz göçmen ayrıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 22:00, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 22:48
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.
Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.