Kılıçdaroğlu, harf devrimi ve saltanatın kaldırılmasının yıl dönümlerini kutladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imize giden yolda, egemenliğin halka verilmesinin miladı olan saltanatın kaldırılmasının 101. ve Türkçe'mizi korumak için stratejik önemi olan harf devriminin 95. yılını kutluyor, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu kadroyu saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.