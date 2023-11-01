THY'den 69,5 milyar TL net kar

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yılın 9 ayında 38,5 milyar TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 69,5 milyar TL'ye yükseldi.

THY, bu yılın 3. çeyreğinde ise 51,3 milyar TL konsolide net kar elde etti. Şirket, geçen yılın 3. çeyreğinde 27,1 milyar TL konsolide net kar açıklamıştı.