Gazeteci Dinçer Gökçe 'kitap okuma ve özet çıkarma' şartıyla serbest bırakıldı

Sorumlu yazı işleri müdürü olduğu internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe, ''basın özgürlüğü ve basın hukukuyla ilgili kitaplar okumasını'' içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Gökçe, savcılıkta "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ifade verdi.

Savcılık, Gökçe hakkında Dr. Ebru Yavuz Yayla'nın "Basın Özgürlüğü ve Güvenlik Kapsamında Sınırları" ile Ramazan Özkefir, Salih Zeki Kocaman ve Erkan Hilmi Kart'ın "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" isimli eserlerini okuyup özetlerini çıkararak sunmasını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Savcılığın sevk yazısında, Gökçe'nin 26 Ekim 2023'te "Birçok yağma ve haraç olaylarına karışan Döner kardeşler adlı şebekenin lideri Turhan Döner ile kardeşi Emirhan Döner için sürpriz bir tahliye kararı verildi. Mahkeme ilgili cezaevlerine yazı yazarak Döner kardeşler için tahliye kararı verildiğini bildirdi. 7 suçtan 44 yıl hapis cezası alan Emirhan Döner Gürcistan'a, 34 yıl ceza alan Turhan Döner ise Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı." şeklinde haber yayımladığı aktarıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2023 tarihli cevabi yazı gönderdiği bildirilen sevk yazısında, Döner kardeşlerin halen cezaevinde hükümlü bulundukları ve cezalarının infazlarının devam ettiği anlatıldı.

Sevk yazısında, haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı ve Gökçe'nin içeriğini doğrulatmadan haberi kaleme alarak yayınladığı ifade edildi.

Gökçe, sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, haberi Yargıtay'ın bozma ilamına göre yazdığını, durumu sanıklar ve avukatlardan teyit ettiğini, haberde hükümlülerin cezaevinden çıktığına dair bir bilgi vermediğini, konuyla ilgili daha önce geçilen habere atıfta bulunduğunu savundu.

Savcılığın bildirdiği kitapları seve seve okuyacağını ancak yalan haber yaptığı yönündeki suçlamayı kabul etmediğini dile getiren Gökçe, serbest bırakılmasını istedi.

Nöbetçi hakimlik, Gökçe'nin, savcılığın talep ettiği kitapları okumasını içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.