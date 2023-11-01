Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 20:17, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 20:18
Çorlu Tren Garı'na gelen Nazire Demir (72) Halkalı-Uzunköprü hattında sefer yapan treni beklemeye başladı.
Trenin geldiği esnada dengesini kaybederek raylara düşen Demir'e tren çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.