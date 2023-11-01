Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru F.A. ile 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen H.İ.Y'nin adresleri tespit edildi.

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