2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 03:58, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 04:01
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/474
Rekabet Kurulu;
- Başkanlığına Birol KÜLE,
- Üyeliğine Berat UZUN,
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
1 Kasım 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI