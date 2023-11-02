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2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

2 Kasım 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 03:58, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 04:01
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2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/474

Rekabet Kurulu;

- Başkanlığına Birol KÜLE,

- Üyeliğine Berat UZUN,

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

1 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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