2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

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