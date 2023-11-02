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AFAD Gazze için hazır

AFAD Başkanı Okay Memiş, işgalci İsrail'in yakıp yıktığı Gazze'yi birkaç ay içerisinde ayağa kaldırabileceklerini belirtti. AFAD'ın, 6 Şubat depremleri sonrasındaki performansına dikkat çeken Memiş, "Gazze'nin yeniden inşasını koordine edebiliriz" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 07:54, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 07:36
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AFAD Gazze için hazır

Terör devleti İsrail'in kan gölüne çevirdiği Gazze'de büyük yıkım yaşanıyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat depremlerinde kurumun yürüttüğü faaliyetleri hatırlatarak, talimat geldiği takdirde bölgede çalışma yapabileceklerini vurguladı. Birkaç ay içerisinde Gazze'nin ayağa kaldırabileceğini kaydeden Memiş, Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu:

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ GAZZE'DE

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardımın planlanması maksadıyla Kahire'ye gittik. 85 milyonun gözü, kulağı Gazze'de. Bütün kurumların büyük çabası var. Biz de eş zamanlı olarak oraya insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz.

10 UÇAK YOLLADIK

İlk etapta Mısır'a El Ariş Havaalanı'na 10 uçak gönderdik. Bunun içerisinde yaklaşık 12 bin koli insani gıda, 10 bin battaniye, 250 jeneratör, yaklaşık 150 ton tıbbi malzeme vardı. Gazze ile irtibat halindeyiz. Su ve tıbbi malzeme talepleri oldu. İnsanımız yardım yolluyor. Tasnif ediyor, Türkiye'de depoluyoruz. STK'larımızın bizimle koordineli hareket etmesini istiyoruz.

REFAH'TAN GEÇİŞ HIZLANACAK

Refah Sınır Kapısı'nda yoğun bir denetim var. Burada Mısır'ın biraz daha hassas davrandığını gözlemliyoruz. İlerleyen süreçte bunun hızlanacağına yönelik emareler gördük. Günde 400 TIR'ı koordine edecek operasyon ekibini orada gördük. Çatışma ortamının yavaşlamasıyla birlikte TIR'lar daha aktif geçecek.

ALTERNATİF YOLLAR ARANIYOR

Refah dışında yardımları ulaştırabileceğimiz alternatif yolları da araştırıyoruz. El Ariş'e giden ve uzun süre kalan tek ekibiz. Mısır sadece bize müsaade etti. İyi niyetli olduğumuzu, diğer emperyalist ülkeler gibi başka niyetimiz olmadığını biliyor. Diplomatik temaslarda bulunduk. Bizim orada olmamızdan mutlu olduklarını gördük.

YENİDEN İNŞAYI KOORDİNE EDERİZ

AFAD olarak birkaç ay içinde Gazze'yi ayağa kaldırabiliriz. Bize talimat geldiği takdirde orada operasyonumuzu yaparız. Arama kurtarma, hasar tespiti, insanların barındırılması, geçici konaklama hatta kalıcı konutların yapımına kadar kolaylıkla koordine edecek kapasitede bir kurumuz. Bunun finansmanının uluslararası örgütlerden sağlanması lazım.

MERVE SEFA AKINTÜRK

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