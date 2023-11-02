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Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu

Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler, otomobil ve konut sektöründeki manipülatif ilanların önünü kesti, 1 ayda 196 bin sahte ilan sistemden silindi. Dünden itibaren ilanlarda ad-soyad, kimlik ile cep telefonu girilmesi mecburi hale gelirken, yediemindeki hacizli araçların da satışına başlandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 08:05, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 08:12
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Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Ticaret Bakanlığı son dönemde gayrimenkul ve otomobil sektörüne yönelik bir dizi tedbiri devreye aldı. Sahte ilanlarla fiyat yükseltenler ve fahiş fiyatla ilana çıkanlara adeta savaş açan bakanlık, sektörde köpük fiyatları eritti. Dünden itibaren ilan girecek kişi için 'kimlik doğrulama' zorunluluğu getirildi. Tüm bu tedbirler meyvesini vermeye başladı.

BİR AYDA 196 BİN İLAN KALDIRILDI

Son 1 ayda fiyat manipülasyonuna yönelik oluşturulan sahte otomobil ve konut ilanları buhar oldu. Geçen ay başında 1 milyon 85 bin olan vasıta ilan sayısı, bugün 950 bine kadar geriledi. Bu alanda 135 bin ilanın silindiği görüldü.

Aynı şekilde geçen ay 1 milyon 223 bin olan gayrimenkul ilan sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 162 bine kadar geriledi. Burada da 61 bin ilan sitelerden kaldırıldı. Kısacası 1 ay için 196 bin ilanın sitelerden kaldırıldığı ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler ışığında ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş hız kesti. Satışlarda ise durgunluk yaşandığı görülüyor.

AYNI ARABAYA 3 FARKLI İLAN

Emlakçı ve galericiler ise durumdan şikayetçi. İstanbul Bahçeşehir'de emlakçılık yapan Rıza Sarıöz "Pek çok müşterimiz ilanlarını geri çekti. Kendi bilgileriyle girmek zorundalar. Bize yetki belgesi verirlerse girebiliyoruz; ancak angarya görülüyor. Madem kendi bilgilerim olacak, müşteri benimle görüşecek, emlakçıya ne gerek, diyorlar. Zaten konut da bir süredir artmıyor, kredi problemi var, yabancıya satış da düştü. Fırsatçılar yüzünden işimiz sekteye uğruyor" şeklinde konuştu.

Galericilerse kendilerinde çok fazla emanet araç bulunmadığını belirterek "Sahte ilanlarla fiyat yükseltenler, bu uygulamadan sonra baltayı taşa vurdu. Birçok ilan silindi. Fiyat yükseltmek için aynı arabayı 3 farklı fiyatla yazanlar vardı. Şimdi ruhsat sahibi kendi ilanını girecek ve fiyat değişikliği kontrol edilecek. İyi bir uygulama" dedi.

100 BİN LİRA CEZASI VAR

1 Kasım 2023 itibarıyla ilan vermek isteyen herkes TC kimlik numarası, ad-soyad ve cep numarası bilgilerini, Ticaret Bakanlığınca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemine (EİDS) girmek mecburiyetinde. Daha önce konutların gerçek değeri üzerinden satılamaması yüzünden yaşanan büyük vergi kayıpları da önlenecek. Aradaki vergi kaybı da alım-satım yapan kişilerden tahsil edilecek.

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