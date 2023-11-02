Sınır güvenliğimiz dünyaya örnek! Dokuz ülkeden yerinde inceleme ziyareti

Türkiye'nin sınır hattında aldığı yoğun teknoloji içeren yüksek güvenlik tedbirleri başka ülkelere örnek oluyor. Meclis'e bilgi veren MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Plan Harekat Koordinasyon Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, sınır güvenlik sistemlerinin altyapı, taktik teknolojik donanım, personel sayısı, araç gereç sayısı ve kalitesiyle dünya standartlarında olduğunu söyledi.

DOKUZ ÜLKEDEN ZİYARET



Türkiye'nin sınırlarda aldığı etkili güvenlik tedbirlerinin dünyanın da ilgisini çektiğini belirten Bircan, 2021'den bu yana Kazakistan, Irak Tacikistan, Polonya, Malezya, Senegal, Katar ve Ürdün olmak üzere dokuz ülke tarafından sınırlara ziyaretler yapılarak yerinde incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

NEHİR HATLARINDA TEL ÇİT SİSTEMİ



Bircan, üst düzey sınır güvenliğini sağlayan fiziki tedbirleri özellikleriyle şöyle anlattı: "Her biri yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte beton blok, onun üzerinde ilave 1 metre daha tel engel sistemi, 7 ton ağırlığında ve 30 santim kalınlığında olan modüler beton blokların birleştirilmesiyle modüler beton duvar oluşturuldu.

Suriye kara sınırımız 911 kilometre, bunun 837 kilometresinin tamamında modüler beton duvar inşası yapıldı. İran'da 387 kilometre planlanan hendek kazma faaliyetinin 355 kilometresi yapıldı. Suriye'de modüler beton duvara ve yüksek güvenlikli tel çite ilave olarak geri bölgelerde planlanan 657 kilometrenin 317 kilometre hendeği de tamamlandı.

KARAKOL İNŞALARI DEVAM EDİYOR



Menfezlerde hareketli mazgallar kullanılıyor. Yüksek fiziki korumalı modern karakolların 85 tanesi tamamlandı, 12 tanesinin inşası devam ediyor. Ayrıca 119 tane daha planlı karakol inşaatı bulunuyor. Daha yüksek bölgelerde tesis ettiğimiz modüler üs bölgeleri neredeyse tamamlanarak toplam 80 tanesi bitti. 39 milyon metrekarelik alanda da mayın temizliği yapıldı."

ESMA ALTIN