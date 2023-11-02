Dilan Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi

Haklarında soruşturma açılan, mal varlıklarına el konulan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat dün sabaha karşı İstanbul'daki evlerinden gözaltına alınmıştı. Operasyonun detayları ortaya çıktı...

Bir zamanlar oldukça mütevazı bir hayat yaşayıp, doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat'ın sosyal medya fenomenliğiyle başlayan ünü yakın zamanda adeta bir patroniçeye dönüşmüştü. Kısa sürede büyük bir servetin sahibi olan Polat çifti ve yakınları aşırı harcamaları ve lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Polat ailesinin servetinin yasa dışı yollarla edinildiğine dair haberler gündeme bomba gibi düşmüş Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında vergi kaçırma, kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltında!

4 SUÇTAN 17 GÖZALTI!

Polis, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan Polat çiftini, dün gece yarısı Çekmeköy'deki evlerinden gözaltına aldı.

200 MİLYONLUK PARA GİRİŞİ



Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK'ın ön inceleme raporunda; tasfiye halindeki 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu tespit edildi. Bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı ortaya çıktı.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Beş kişinin ise yurt dışında oldukları belirlendi. Diğer firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının yanı sıra Dilan ve Engin Polat ile bağlantılı 41 kişinin mal varlıklarına da tedbir konuldu.

80 DOKÜMAN İNCELEME ALTINDA



Dilan Polat'ın ikametinde tapu, faturalardan oluşan 80 sayfa doküman bulunduğu ve incelemeye alındığı ifade edildi. Zekai T.'nin adresinde 350 mermi ele geçirildi. Ahmet Gün'ün adresinde ise 120 bin lira, iki tablet bilgisayar, 36 adet hesap hareketi dokümanı çıktı.

EVİNDEN PARA ÇIKMADI

Sosyal medyada lüks hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımların yanı sıra günlük harcamasının 750 bin lira olduğunu söyleyen, eşiyle ticaret yaptıklarını ve fabrikaları olduğunu iddia etmesi üzerine inceleme başlatılan Dilan Polat'ın evinde para bulunmadı.

ÇOCUK HASSASİYETİ



Polis, gece yarısı düzenlenen operasyon sırasında çiftin çocuklarını başka bir odaya aldı. Bu sayede çocuklar, anne ve babalarının gözaltına alınma anlarını görmediler.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

Polis eşliğinde hastaneye götürülen Polat ailesinin ortaya çıkan görüntülerinde Engin Polat'ın bacak bacak üstüne attığı sırada polis tarafından uyarılması dikkat çekti...

Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.

Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

Polisin gözaltına aldığı diğer şüpheliler de güvenlik önlemleri altında emniyete getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MASAK AYRINTILARI ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

MASAK Ön İnceleme Raporu'nda; tasfiye halinde üç şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğunun, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiğinin ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu "Milda Gayrimenkul" isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edildiği belirtildi.

Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

EMİR SOMER