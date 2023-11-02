CHP kurultaya gidiyor

MEB'den yeni müfredat hazırlığı: Kademeli uygulanacak
MEB'den yeni müfredat hazırlığı: Kademeli uygulanacak
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
2024 LGS tarihi belli oldu
2024 LGS tarihi belli oldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP kurultaya gidiyor

CHP'de gözler 4-5 Kasım'da yapılacak 38'inci Olağan Büyük Kurultay'a çevrildi. Parti içi muhalefetin "yenilik" çağrılarının her dönem etkili olduğu CHP, kuruluşundan bugüne tansiyonun hiç düşmediği 56 kurultayı geride bıraktı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 09:09, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 09:39
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Değişim tartışmalarının odağındaki CHP, 38'inci Olağan kurultayında yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçmeye hazırlanıyor.

Kuruluşunu 9 Eylül 1923 ve ilk kurultayını Sivas Kongresi olarak kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık siyasi hayatında 19'u olağanüstü, 56 kurultay gerçekleştirdi.

Hemen hemen her kurultayına "yenilenme" tartışmalarının gölgesinde giden parti, zaman zaman fiziki şiddete varan kurultay kavgalarıyla kamuoyunda geniş yankı buldu.

Seçim yenilgileri, tüzük değişiklikleri ve parti içi muhalefetin yenilik talebi. Kurultaylar partisi olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon her dönemde yüksekti.

2005 yılında Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül'ün yarışına sahne olan kurultay, parti tarihinin en gergin anlarından birine şahitlik etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumruklaşmaların yaşandığı görüntüler parti seçmeninin büyük tepkisini çekti.

7 kez genel başkan değişti

CHP'de bugüne kadar 7 kez genel başkan değişti. İlk genel başkan Mustafa Kemal Atatürk oldu ve 15 yıl görevde kaldı. Ardından İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçildi.

CHP'nin 2022 yılında yapılması gereken 38'inci olağan kurultayı "Olası erken seçim ve salgın şartları" gerekçe gösterilerek 2023 seçimlerinin sonrasına ertelenmişti.

Kurultay haftasonu yapılacak

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, parlamentoda başarı yakalayamayan ittifak da dağıldı.

Parti içi muhalefetin artan değişim talebi sonrası parti meclisinden 4-5 Kasım tarihlerinde kurultay yapılması kararı çıktı.

Çok adaylı bir yarışla kurultaya gidecek olan partide çekişmenin Kılıçdaroğlu ile parti içi muhalefetin adayı Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber