8 katlı bina halatla çekilerek yıkıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bina iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 09:23, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 09:24
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmasının yüzde 80 seviyesini geçtiği Antakya ilçesinde 8 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı. Yıkım sorunsuz olarak gerçekleştirildi.