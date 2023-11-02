8 katlı bina halatla çekilerek yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmasının yüzde 80 seviyesini geçtiği Antakya ilçesinde 8 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı. Yıkım sorunsuz olarak gerçekleştirildi.