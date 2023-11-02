Uluslararası silahlı suç örgütü 'Comanchero' çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi. operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 09:52, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 10:09
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi. operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.