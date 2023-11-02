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Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Kafes Operasyonu'nda Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini ve 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya; "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 09:57, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 10:55
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Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığı, adliye ve MASAK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini kutladı.

Yerlikaya, "Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Operasyonun detayları

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero sınır aşan silahlı organize suç örgütünün elebaşı Mick Hawi 2018 yılında öldürüldü.

Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden suç örgütünün, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlendi.

Örgüt elebaşı Mark Douglas Buddle, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi.

Suç örgütünün elebaşlarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etti.

Çete elebaşı, Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları belirlendi.

Ayrıca küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "Suç işlemek için örgüt kurma, Kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası uyuşturucu madde ticareti, Suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda 55 zanlıya ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalandı.

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