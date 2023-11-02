Borsa günün ilk yarısında yükseldi

'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
2024 hac kuraları çekildi
2024 hac kuraları çekildi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 7.653,25 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 13:17, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 13:18
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,68 puan artışla 7.653,25 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, piyasaların İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına odaklandığını belirtti.

Dün Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünümle risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 seviyesinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber