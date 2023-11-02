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Avro yeniden 30 TL'yi geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,3420 seviyelerinden işlem görüyor. Avro/TL ise 30,0340'tan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 10:02, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 10:13
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Avro yeniden 30 TL'yi geçti

Dün, yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,3231'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,3420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 30,0340'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 24,5180'den satılıyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi günü yüzde 0,2 azalışla 106,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle dolara olan talebin azaldığını ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu aktaran Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 puan seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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