Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu 'beyaz şapkalı' hackerlar yetişiyor

Bölgede faaliyet gösteren 6 üniversite ile ZAFER arasında imzalanan protokoller doğrultusunda seçilen 180 öğrenciye siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, beyaz şapkalı hacker (iyi niyetli siber güvenlik uzmanı), sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware (kötü amaçlı yazılım) analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit ve kayıt yönetimi gibi teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz, AA muhabirine, Siber Vatan programının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, kalkınma ajansları ve 17 üniversitenin ortaklığında yürütülen çok özellikli bir program olduğunu söyledi.

Bu kapsamda üniversitedeki gençlerin konuyla ilgili farkındalığının artırıldığını belirten Oğuz, "Yetenekli olan gençlerimiz tespit edilerek onların gelişimlerine katkı veriliyor. Onların bu alanda istihdamları sağlanarak ülkemizin de siber güvenlik konusundaki yerli ve milli bilince sahip nitelikli insan kaynağı ihtiyacı giderilmiş oluyor." dedi.

Oğuz, ajansın "genç istihdam" temasıyla, bölgede Siber Vatan eğitimlerinin pilot uygulamasının geçen yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yapıldığını, eğitim verilen 45 öğrenciden 18'inin süreç sonunda istihdam edildiğini aktardı.

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'tan bu akademik yılda programa 737 öğrencinin başvurduğunu dile getiren Oğuz, "Düzenlediğimiz yetenek yarışması sonucunda her ilden tespit ettiğimiz 45 öğrenciyi 40 saat eğitime tabi tutacağız. 30 Ekim'de başlayan program kapsamında bu öğrencilerimize siber güvenlik konularında teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor." ifadesini kullandı.

Oğuz, devlet kurumlarının siber alanda nitelikli personele ihtiyacının olduğuna değinerek, sadece saldırı değil, savunmada da siber güvenliğin ülke için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yerli ve milli bilince sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin önemine işaret eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansları olarak kendi bölgelerimizde bu konuyu öncelemiş durumdayız. Siber Vatan konusu bizim özel çalıştığımız konulardan. Kalkınma Ajansı olarak biz önümüzdeki dönem sadece üniversite değil, lise düzeyinde de bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyor ve ona göre de aksiyon almayı planlıyoruz. Siber Vatan ülkemizin ve bireylerin güvenliğini sağlamak adına yerli ve milli bilince sahip gençlerimizi yetiştirmek en büyük amacımız."

Kütahya'da eğitim veren siber güvenlik uzmanı Sadi Can Uslu da 4 yıldır Siber Vatan programında yer aldığını bildirdi.

Siber Vatan savunmasının uzun soluklu bir süreç olduğunu kaydeden Uslu, "Burada öğrencilerimize beyaz şapkalı hacker yani 'etik bilgisayar korsanlığı' eğitim veriyoruz. Buradaki eğitim son olmayacak. Önümüzde iki ay sızma testi eğitimi alacaklar." diye konuştu.

DPÜ öğrencilerinden Furkan Şahin, geçen yıl da katıldığı eğitimler sayesinde siber güvenlik alanında kendini geliştirdiğini belirtti.

Ali Umut Soran, bilgisayar mühendisliği bölümünde ikinci sınıfa devam ettiğini bildirdi.

Küçük yaşlardan beri siber güvenliğe ilgisinin olduğunu anlatan Soran, "siyah şapkalı" hackerlarla mücadele etmek için Siber Vatan'ın önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

Ümmügül Türk ise savunma alanında siber suçlarla mücadelede beyaz şapkalı hacker olmak için eğitime başvurduğunu ifade etti.