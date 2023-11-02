Sattığı otomobili yedek anahtarla çalan şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli K.İ. (24), Avcılar'da belirlenen adreste gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 3 silah, şarjörler ile 104 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir süre önce ikinci el olarak satın alınan otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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