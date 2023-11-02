Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada yaralanan Dila Aslan, İbrahim Kuzucu ve Yunus Kaya ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dila Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suriye uyruklu Zeynep Hasanile Ahmet Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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