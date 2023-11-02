Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 12:36, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 12:38
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 1-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 39 PKK/KCK, 6 FETÖ ve 3 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.