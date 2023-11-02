MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunun sunumunda para politikası patikasına ilişkin değerlendirmelerinde kendisinin ilk toplantısında piyasa beklentilerinin altında attığı faiz artışı kararına ilişkim kamuoyuna ilk kez açıklamalarda bulundu.

Erkan, ilk Para Piyasası Kurulu toplantısında piyasa beklentisinin altında faiz artışı kararının nedeni olarak makro ihtiyati çerçevenin aktarım için uygun olmamasını gösterdi.

Erkan'ın ilk PPK toplantısı bu yılın Haziran ayında gerçekleşmişti. Bu toplantıda PPK politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarmıştı. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise o toplantıda faizin yüzde 25'e çıkarılması yönündeydi.

Erkan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Haziran ayındaki ilk PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarıldığında piyasaların beklentileri yüzde 15'in çok üzerindeydi. Ne var ki makro ihtiyati çerçeve bankacılık sektöründe attığımız faiz artırım adımlarının aktarımını sağlayacak bir durumda değildi. Dolayısıyla orada daha fazla atılacak bir adım, boşuna atılmış bir adım olacaktı.

Haziran ayında KKM+TL mevduat oranın yüzde 60'ların üzerinde seyretmesini gerektiren bir oran söz konusuydu düzenlemede bankalar için. Kredi akışında bir durma söz konusu oldu.

Bir yandan makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme, bir yandan KKM'den dolayı ortaya çıkan TL likiditesini sterilize etme, seçici kredilerle iç talebin dengelenmesi ama aynı zamanda da, makul oranda ihracat ve yatırımın desteklenmesi, dezenflasyon patikasına girebilecek şekilde bunları faizi artırımlarını desteklemek bizim bütünsel anlayış olarak betimlemek istediğimiz bir süreç. Buna da devam edeceğiz.