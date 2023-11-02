Kırşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırşehir'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 12:53, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 13:05
H.D. (61) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde N.U'nun (48) kullandığı 06 CZL 198 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Yaralanan H.D. ve eşi K.D. (60), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.