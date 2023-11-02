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Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"a göre öğrenciler, kapsam dahilindeki teknolojik aletleri vergi iadesi ile birlikte bir defaya mahsus vergisiz olarak satın alabilecek.

Haber Giriş : 02 Kasım 2023 14:18, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 14:35
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Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler

Öğrencilere vergisiz teknolojik alet satışı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

Cihaz desteğinden kimler faydalanabilecek?

Ekonomim.com'un haberine göre; satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencilerinin her biri, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteğinden faydalanabilecek.

Destek miktarı ne kadar olacak?

Söz konusu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.

Telefon ya da bilgisayar nasıl satın alınacak?

Destekten faydalanabilecek öğrencilere birer şifre tanımlanacak. Bu şifrenin tanımlanmasına ilişkin yöntem Gençlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında çalışılmaya devam edilirken, edinilen bilgiye göre şifreler Gençlik Bakanlığı'na ait "Gencizbiz" portalı üzerinden öğrencilere ulaştırılacak. Portala E-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

İkinci el cihazlar destek kapsamında mı?

Hayır, ikinci el cihazlar destek kapsamı dışında tutulacak.

Satın alma süreci nasıl işleyecek?

Gencizbiz portalı üzerinden kendilerine tanımlanan şifreyi alan üniversite öğrencileri, bu şifre ile online mağazalar ya da fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon ya da bilgisayarları satın alabilecekler. Satın alma esnasında ücreti vergi dahil olarak ödeyecek olan öğrenciler daha sonradan vergi iadelerini geri alacaklar.

Taksit yapılabilecek mi?

Kredi kartıyla telefon satın alımlarında taksit yasağı bulunuyor. Yani öğrencilerin nakit ya da kredi kartına tek çekim olarak telefonları almaları gerekecek. Ancak e-ticaret platformu Hepsiburada öğrencilere özel Hepsiburada Limiti tanımlayarak cep telefonlarında 12 ay, bilgisayarlarda ise 9 ay taksitli ödeme imkanı sağlayan tek platform olarak öğrencilerin cebini rahatlatacak.

Hangi telefonlar vergisiz satın alınabilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de üretim yapan 13 yerli ve yabancı markanın vergi desteğinden faydalandırılacağını açıkladı.

Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtilirken, fiyatı 9.500 TL'ye kadar olan ve vergisiz olarak alınabilecek bazı marka ve modeller şu şekilde:

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomı (Redmi): 12C, 10, 12, Note 12

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 pro max

Omix: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus.

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