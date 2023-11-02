Antalya'da trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldü

Orta Mahalle'de 25 Ekim'de okula giderken babası Hüseyin Oğuz'un kullandığı motosikletin otobüsle çarpışmasıyla ağır yaralanan lise öğrencisi Melike Oğuz (16) tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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