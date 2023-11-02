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Eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Eskişehir'de eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 16:33, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 16:35
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Eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık İdris G. ile taraf avukatları, maktul Beyhan Gökçe'nin yakınları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Eski eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık İdris G. ise mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.

- Olay

Merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde, 15 Haziran'da Beyhan Gökçe (39), ikinci evliliğini yapıp boşandığı inşaat ustası İdris G'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden ayrılmasını istemiş, bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından İdris G, eski eşi adına kayıtlı 10 DBA 53 plakalı otomobille, bir süre sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden ayrılmıştı.

Beyhan Gökçe motosikletiyle seyir halindeyken Ali Çetinkaya Caddesi'nde eski eşi İdris G'nin kullandığı otomobille çarpışmış, ağır yaralanan ve biri İdris G'den 3 çocuk annesi olan kadın, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İdris G, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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