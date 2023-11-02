Kastamonu'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
Kastamonu'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 17:08, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 17:09
Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Alparslan Çelik, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.