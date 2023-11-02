Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 17:09, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 17:14
Edinilen bilgiye göre, Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.