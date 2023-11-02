Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 17:47, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,3290
|28,3300
|28,3510
|28,3520
|Avro
|29,9090
|29,9100
|30,1500
|30,1510
|Sterlin
|34,4240
|34,5410
|34,4240
|34,5410
|İsviçre Frangı
|31,1730
|31,3300
|31,2600
|31,4170
|ANKARA
|ABD Doları
|28,2990
|28,3790
|28,3210
|28,4010
|Avro
|29,8690
|29,9490
|30,1100
|30,1900
|Sterlin
|34,3640
|34,5740
|34,3640
|34,5740