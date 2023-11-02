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Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü

Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Iskandariah, Mozambik First Lady'si Nyusi, Surinam First Lady'si Seenacherry ve BM-Habitat İcra Direktörü Sharif ile Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşme gerçekleştirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 18:03, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 18:04
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Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" programı vesilesiyle İstanbul'da bulunan devlet başkanlarının eşleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi'nin eşi Isaura Nyusi, Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ve BM-Habitat İcra Direktörü Sharif ile Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı bir araya geldi.

Emine Erdoğan, ilk görüşmesini Malezya Kraliçesi Iskandariah ile yaptı. Görüşmede, ortak inanç ve kültürü paylaşan Malezya ve Türkiye'nin yakın ilişkilerinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

İki ülkenin tarihi, geleneksel mirası, mutfak kültürü ve dokuma kumaşlarından bahsedilen görüşmede, ayrıca Filistin'de yaşanan saldırılardan duyulan üzüntü ifade edilerek, buna ilişkin ortak yapılabilecekler ele alındı.

- Emine Erdoğan'ın Mozambik First Lady'si ile görüşmesi

Emine Erdoğan, daha sonra Mozambik Devlet Başkanı'nın eşi Isaura Nyusi ile bir araya geldi.

Nyusi, görüşmede, Emine Erdoğan'ın dünyanın ortak sorunları için yaptığı çalışmaları çok değerli bulduğuna işaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan'dan ilham alarak Mozambik'te Cumhurbaşkanlığı çatısı altında sıfır atık girişimi başlattıklarını anlatan Nyusi, bu alanda işbirliği yapmalarını önerdi.

Emine Erdoğan da Afrikalı kadınların el emeğini adil bir pazarda değerlendirmek ve Afrika kültürünü yaymak amacıyla Ankara'da açtıkları Afrika Kültür Evi'yle ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, tarım, eğitim ve sosyal hizmetler alanında iki ülkenin işbirliğinin artırılmasının faydalı olacağı değerlendirilerek, iki ülkede eğitim gören öğrencilerin sayısının artırılması temennisinde bulunuldu.

Kimsesiz çocuklarla bilhassa ilgilendiğini belirten Nyusi, Emine Erdoğan'ın sosyal yardımlar konusunda tecrübesinden faydalanmak için destek istedi. Nyusi, görüşmenin ardından Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

- Emine Erdoğan'ın Surinam First Lady'si ile görüşmesi

Emine Erdoğan, Surinam Devlet Başkanı'nın eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile de görüşme gerçekleştirdi.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Seenacherry, Dünya Şehirler Günü programına daveti, kurul toplantısına ev sahipliği ve kurulda gösterdiği liderlik için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, kurul üyeliği süresince hayata geçirmeyi hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi.

Kurul çalışmalarını kendi bölgesinde yürütmek istediğini anlatan Seenacherry, Karayipler Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten ülkenin "first lady"si olarak sıfır atığı yaygınlaştırmak üzere çalışacağını aktardı.

Seenacherry, bilhassa kadınlara ve gençlere sıfır atık konusunda farkındalık yaratma ve eğitim verme üzerine projeler yürüttüğünü kaydetti.

Tek kullanımlık ürünlerin azaltılması gerektiğini, bu konuda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda çalışmak istediğini ifade eden Seenacherry, çevre dostu üretim yapan kadın girişimcilerin desteklemesinin de önemine değindi.

- Emine Erdoğan ile Sharif "Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı"nı değerlendirdi

Emine Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, BM-Habitat İcra Direktörü Sharif'i de kabul etti.

Sharif, görüşmede, BM-Habitat'ın her sene kutladığı 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'ne, Emine Erdoğan'ın küresel bir çevre lideri olarak ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Moderatörlüğünü yürüttüğü BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısının verimli geçtiğini belirten Sharif, Emine Erdoğan'ın toplantıda sunduğu öneriler için teşekkür etti.

Yeni kurulan Sıfır Atık Vakfı ve BM-Habitat arasında yapılabilecek işbirliklerinin de istişare edildiği görüşmede Sharif, kurulun görev süresinin 2026'da dolacağını ancak sıfır atık hareketinin verilen süreden çok daha öte olduğunu, bu yüzden kurumsallaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede Sharif, Emine Erdoğan'ın azmini takdir ettiğini ve bu anlamda kendisinin rol modeli olduğunu da dile getirdi.

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