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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Önümüzde çok kıymetli ve kritik bir seçim var

"Önümüzde çok kıymetli ve kritik bir seçim var. Sizlerin bu motivasyonu, birliği, beraberliği, enerjisi sayesinde önümüzdeki seçimde de büyük fark yaratacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 19:25, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 19:04
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Önümüzde çok kıymetli ve kritik bir seçim var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzde çok kıymetli ve kritik bir seçim var. Sizlerin bu motivasyonu, birliği, beraberliği, enerjisi sayesinde önümüzdeki seçimde de büyük fark yaratacağız." dedi.

Göktaş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'i ziyaret etti. Göktaş, ardından partililerle bir araya geldi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yoğun bombardıman altında olan Gazze'de hayatını kaybeden 9 bin Filistinli'den yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Savaşta en çok kadınlar ve çocukların mağdur olduğunu söyleyen Göktaş, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletlerde yoğun bir diplomasi trafiğinin yanı sıra insani yardımların ulaşması için de gayret sarf ettiklerine dikkati çeken Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan'ın önderliğinde Filistinli çocukları da Türkiye'de bakanlığımızın koruma ve mahiyetine almak için girişimde bulunduk. Filistinli mevkidaşlarımla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Online görüşme gerçekleştirdim. Dün itibarıyla bir teknik ekip oluşturduk. İnşallah ateşkesin sağlanmasından sonra orada yaralı çocuklarımızı, koruma ve bakıma muhtaç çocuklarımızı himaye etmek istiyoruz." dedi.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocukları ziyaret ettiğini hatırlatan Göktaş, "Oradaki modelle ilgili bilgi aldım. İnşallah dün Ukraynalı çocuklarımızın yanında nasıl olduysak bugün de Filistinli çocuklarımızın, kadınlarımızın yanında olacağız." diye konuştu.

- "Antalya bizim için çok kıymetli bir şehir"

Her gittiği ilde parti üyeleriyle buluştuğunu aktaran Göktaş, büyük ve kutlu bir davanın aynı şemsiyesi altında olduklarını kaydetti.

Partiye gönül verenlerin kapı kapı çalışmaları ve gönüllere dokunmalarının her zaman seçim sonuçlarına yansıdığına işaret eden Göktaş, "Öncelikle bu güzel gayretleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya bizim için çok kıymetli bir şehir. Ekonomik ve turizm olarak ama aynı zamanda teşkilat olarak da önemli. Sizde o enerji ve motivasyonu ben açıkçası görüyorum. Önümüzde çok kıymetli ve kritik bir seçim var. Sizlerin bu motivasyonu, birliği, beraberliği, enerjisi sayesinde önümüzdeki seçimde de büyük fark yaratacağız." ifadelerini kullandı.

Kimseye ayrı gayrı demeden herkesi kucaklayan bir partinin mensubu olduklarını ifade eden Göktaş, önlerindeki süreçte de partiye gönül veren herkesin komşusunu, akrabasını ziyaret edip davalarına kazandırmaları gerektiğini dile getirdi.

Gönül kırmanın kolay, kazanmanın ise zor olduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Birlik beraberlik mesajını vermeye devam edelim. Birlik beraberlik olunca gönüllere dokunmak çok daha kolay. Bazen gülümsemek, insanların gözünün içine bakmak bile emin olun ki çok farklı geri dönüşler sağlıyor. Ben bu birlik beraberliği, enerjiyi, motivasyonu bu teşkilatta görüyorum. Ben de Antalya'ya ayrı bir önem vereceğim. Antalya'da sadece bir bakanınız yok aynı zamanda bir Yörük kızı var. Sizlerin içinden gelen bir Yörük kızı var. Antalya'nın da muhtemelen yakında fahri hemşehrisi olacağız."

Göktaş'a ziyaretlerde AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da eşlik etti.

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