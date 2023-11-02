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BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 20:02, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 20:38
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BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu

BM raportörlerinden Pedro Arrojo Agudo, Michael Fahri, Tlaleng Mofokeng, Paula Gaviria Betancur, Irene Khan, Francesca Albanese ve Ashwini K.P'nin imzasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yok etme planlarını durdurmaya yönelik çağrıları reddetmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Gazze'deki soykırımı ve insani felaketi önlemek için zamanın daraldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun önlenmesi için ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Filistin halkının ciddi bir soykırım riski altında olduğuna olan inancımız sürüyor. Harekete geçmenin tam zamanı. İsrail'in müttefikleri de sorumluluk taşıyor ve İsrail'in felakete yol açacak eylem tarzını önlemek için hemen harekete geçmeliler." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 31 Ekim gecesinden bu yana düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin ölümü ile yaralanmasına yol açan hava saldırılarıyla ilgili "duyulan dehşetin derinleştiği" aktarılan açıklamada, "İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'de gıda, su, ilaç, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerine olan ciddi ihtiyaç ve her an ortaya çıkabilecek sağlık tehdidi riski konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Gazze'deki durum felaket seviyesinde bir kritik eşiğe ulaştı." denildi.

Açıklamada, Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin içme suyu bulmakta zorlandığının da altı çizildi.

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