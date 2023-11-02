İstanbul'da kuvvetli yağış hava trafiğinde aksamalara neden oluyor

Havada tur atan bazı uçakların yakıt durumları dolayısıyla çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Uçaklar, bir süre tur atarak iniş sıralarının gelmesini bekledi. Bu nedenle uçuşlarda kısa süreli rötarlar oluştu.

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