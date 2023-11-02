7 yıl hapisle cezalandırılan FETÖ'cü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 20:35, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 20:38
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadettin Ö'nün bir evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan Sadettin Ö. emniyete götürüldü.
Sadettin Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.