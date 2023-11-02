Diyarbakır'da rüşvet operasyonu: Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı yardımcısı Sıddık Aycıl, rüşvet operasyonunda gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 22:11, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 22:19
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanlığı yardımcısı Sıddık Aycıl, rüşvet operasyonunda gözaltına alındı.
Belediyenin İmar Müdürü Fırat Kılıç, bir iş insanından imar izni için rüşvet alırken araç içerisinde suçüstü yakalandı. Kılıç gözaltına alınırken, soruşturma genişletildi. Sıddık Aycıl da gözaltına alındı.
Sıddık Aycıl'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.