Diyarbakır'da rüşvet operasyonu: Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Sıddık Aycıl'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Belediyenin İmar Müdürü Fırat Kılıç, bir iş insanından imar izni için rüşvet alırken araç içerisinde suçüstü yakalandı. Kılıç gözaltına alınırken, soruşturma genişletildi. Sıddık Aycıl da gözaltına alındı.

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