AFAD'tan Babala açıklaması

AFAD'ın yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

Sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 100.000 TL ve üzeri bağış yapan 1.750 bağışçının tamamına, ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.