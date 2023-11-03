3 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Orda Sarayı'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne katılacak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından zirveye katılan heyetler onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Astana)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna'da ikili temaslar gerçekleştirecek.

(Saraybosna)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılışına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İş Yurtları Hakimevi açılışına iştirak edecek, Baroya, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Konya/10.00-19.15)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de yapımı tamamlanan okulların toplu açılışı ve temel atma töreni ile Zeytinburnu Erhan Dedeoğlu İlkokulu'nun açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, "Kütahya Teşkilat Buluşması"na katılacak.

(Kütahya/14.45/16.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayyıldız Diyanet Gençlik Merkezi ile Bağlıca Hz. Enes B. Malik Camisi ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılış programlarına katılacak, aynı camide cuma namazı kıldırıp hutbe irat edecek.

(Ankara/11.00/12.00/12.37)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Sakaryaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

(Bologna/22.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın ve Fenerbahçe Alagöz Holding-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Kocaeli/16.00/İstanbul/17.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00/Tekirdağ/15.00)

6- Avrupa Judo Şampiyonası, Fransa'da başlayacak. Türkiye, 8 erkek ve 8 kadın olmak üzere 16 sporcuyla yer alacak.

(Montpellier)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. etabı Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Sao Paulo/21.00)