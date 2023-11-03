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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 00:07, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 00:09
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

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