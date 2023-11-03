Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

MADDE 1- 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

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