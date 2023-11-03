Aydın'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet Akgül (31) idaresindeki 01 CHL 97 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Mergen Çayı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 42 K 0026 plakalı tır ile çarpıştı.

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