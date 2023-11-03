Otoda rekor için son viraj

Otomotiv sektörü son yılların en hareketli dönemini yaşıyor. Pandeminin son bulmasıyla çip krizi sorununu atlatan sektör, geçen yıl ise stokçuluk sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştı. O dönem dövizdeki artış ve otomobilin 'yatırım aracı pozisyonuna' geçmesi nedeniyle birçok bayi ellerindeki araçları piyasaya sürmemişti. Ancak Ticaret Bakanlığının sert denetim ve uygulamaları sektörün rayına oturmasını sağladı. Son 3 aydır bayilerde araç bollaştı ve bu da satış rakamlarına yansıdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,7 büyüyerek 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti. Ekimdeyse %55,4 artarak 101 bin 367 adetle rekor tazeledi.

SUV SEVGİSİ BÜYÜYOR



Segmentlere göre pazarın %89'unu, vergi oranları düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 417 bin 608 adetle %55,7 pay, B segmenti otomobiller 242 bin 408 adetle %32,3 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen SUV otomobiller (%50,5 pay, 378 bin 181 adet) oldu. Onu %26,9 pay ve 201 bin 622 adet satışla Sedan, %20,5 pay ve 153 bin 927 adet satışla H/B'ler izledi.

ELEKTRİKLİ OTO DİZELİ YAKALADI



Öte yandan ilk defa elektrikli otomobil satışları dizel satışlarını yakaladı. Söz konusu ayda 9.087 elektrikli otomobil satıldı, dizel satışı da 9.170 oldu. Toplam satışlarda elektrikli payı %5.83'e yükseldi. Ayrıca TOGG satışları Tesla'yı solladı. Eylülde 4.700 Tesla satışına karşın 2.204 TOGG satılmıştı. Bu ay Tesla satışları 500'de kalırken, TOGG 3.567 oldu. Ekimin en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde TOGG'u; Megane E-Tech, Skywell ET5 ve MG4 takip etti.

KAAN ZENGİNLİ

