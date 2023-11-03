Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi

2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada hesabın kullanıcısı Samsun Cumhuriyet savcısı Ö.M.G. çıkmış, Ö.M.G. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti.



Eski Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G., ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davadan görev iade kararı çıkmıştı. SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçerek, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.



HSK'nın itirazı üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Danıştay 5. Dairenin verdiği kararın kesin olmadığını, yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi.

HAKARET DAVASI YARGITAY'A TAŞINDI

Ö.M.G.'nin sahte hesaplarla yaptığı paylaşımlarla ilgili yürütülen ceza davası ise Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Mahkeme eski Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'ye hakaret suçundan verdiği hapis cezasını 8 bin 840 lira adli para cezasına dönüştürmüştü. Hakarete uğrayan mağdurların avukatları tarafından karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.



İstinaf mahkemesi, Cumhuriyet savcısı Ö.M.G.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını belirterek cezasını artırdı. Mahkeme, Ö.M.G. hakkında verilen cezanın adli para karşılığının 9 bin 700 lira olduğunu kaydetti.

"CEZA ÜST SINIRDAN HAPİS CEZASI OLARAK BELİRLENSİN"

Mağdur avukatları, sanık eski Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin verilen cezanın en üst sınırdan hapis cezası olarak belirlenmesi gerektiğini, hakaret suçu yanında ayrıca iftira suçunun da oluştuğunu, sanık hakkında takdiri indirim maddesinin de uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu talepleri reddederek sanık Ö.M.G.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan aldığı cezanın onanmasını isteyerek dosyayı Yargıtay 4. Ceza Mahkemesine gönderdi.