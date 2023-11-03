Otoda 5 şirketten yatırım sinyali

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'de elektrikli araç üretimi ve batarya yatırımı konusunda küresel yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu belirterek, "5 şirket ile görüşüyoruz. Bunlar elektrikli yoğunluklu." dedi. Geçtiğimiz haftalarda Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını bildirmişti. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Dağlıoğlu, "Çin'de 2014'ten bu yana road show yapıyoruz. Pandemi sonrasında geliş gidişler hızlandı. Üreticiler dünyada kapasiteyi kurmak zorundalar. Biz de mobilite ekosistemi için diğer oyuncular ve batarya üreticileri ile görüşüyoruz. Bunlar uzun vadeli projeksiyonlar" mesajı verdi.

KÖRFEZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek yatırımlar merak edilirken Dağlıoğlu, bu konudaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Körfez ülkeleriyle görüşmelerde tek bir proje ele alınmıyor. Hem karşılıklı yatırımlar, hem ticaret, hem de üçüncü ülkelerde özellikle de Afrika'da yapılacak ortak yatırımlar gündeme geliyor. Körfez'den 2003-2022 arasında gelen yatırım miktarı toplam uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 7'si kadar. Hedefimiz bunu daha da yukarı çekmek." Dağlıoğlu, Körfez ülkelerinin özellikle enerji projeleriyle ilgili olduğunu da söyledi.

YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞMEZ

Türkiye'nin ortalama her yıl küresel yatırımların yüzde 1'ini çektiğini anlatan Dağlıoğlu, "2024'te de bu oran yüzde 1'in altına düşmez" dedi. Ortadoğu'daki savaş ortamının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruya da Dağlıoğlu, şu yanıtı verdi: "2016'da darbe girişimi, 2013'te Gezi olayları oldu ama Türkiye yatırım çekti. Rusya-Ukrayna savaşının da etkileyeceği söyleniyordu, bu gerçekleşmedi." Dağlıoğlu, yabancı yatırımcıların kamu-özel işbirliği projeleri (PPP) ile de ilgilendiğini belirterek, "Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, İzmir Otoyolu, şehir hastaneleri gibi projelerde önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcı görürsek sürpriz olmaz" dedi.

YABANCILAR YAPISAL REFORMLARA BAKIYOR

Orta Vadeli Program'ın yapısal reform ayağının yabancı yatırımcıların çok fazla ilgisini çektiğini anlatan Dağlıoğlu, "Özellikle dijital ekonomi ve sürdürülebilirlikle ilgili maddeleri önemsiyorlar. Biz para politikasından daha ziyade yapısal reformları konuşuyoruz. Demiryolu programımız yabancıları çok heyecanlandırıyor. Fiyat istikrarının olması da yatırımcının iştahını artırıyor" dedi.

YIL BİTMEDEN SÜRPRİZ YATIRIMLAR OLABİLİR

Türkiye'ye 12 ayda 11 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldiğini anlatan Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Geçen yıl 12 aylık yatırım miktarı 13 milyar dolardı. Yüzde 25'lik bir azalma var ama dünyadaki daralma yüzde 30. Birkaç birleşme ve satın alma projesiyle bu rakam yükselecektir. Birkaç işlem var, yıl bitmeden taraflar anlaşırsa sürpriz olabilir. BAE tarafıyla konuşulan satın alma ve birleşmeler de büyük. Onlardan da önümüzdeki aylarda açıklamalar gelir."

ORTA VADEDE PAYIMIZI % 1.5'E ÇIKARACAĞIZ

Dağlıoğlu, uluslararası doğrudan yatırımlarla (UDY) ilgili 2003-2022 dönemi rakamlarını da paylaştı. Buna göre, Türkiye 2003-2022 arasında 252 milyar dolar tutarında yatırım çekti. 20 yılda UDY cari açığın yüzde 41'ini finanse etti. Küresel UDY'den geçen yıl yüzde 1 pay aldı. Yatırımların çeşidine bakıldığında finans sektörü yatırımları yüzde 31 ile ilk sırada. Onu yüzde 24 ile gıda-içecek ve yüzde 10 ile enerji yatırımları izledi. 2003-2022 arasında yatırımların yüzde 70'e yakını Avrupa'dan geldi. Dağlıoğlu, orta vadede Türkiye'nin küresel UDY'den aldığı payı yüzde 1.5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.