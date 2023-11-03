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'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), inşaat sektörünün önemli bir sorunu haline gelen kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liseleri ile işbirliği yapacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 09:43
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Anadolu yakasındaki 400'ün üzerindeki sektör temsilcisini tek çatı altında toplayan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), inşaat sektörünün önemli bir sorunu haline gelen kalifiye eleman açığının kapatılması için meslek liseleriyle iş birliği yapacak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeşil kent İstanbul etkinliğinde konuşan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, sektördeki elemen sıkıntısına değindi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında bölgenin yeniden yapılanmasına başlandığına işaret eden Şişik şöyle konuştu: "6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından bölgenin yapılanması nedeniyle kalifiye elemanlar burada çalışıyor. Ama bunun da dışında günlük 2 bin TL yevmiye vermemize rağmen eleman bulamıyoruz.

Gençler bu meslekleri tercih etmiyorlar. Ancak inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü ve bu alanda çalışan insanlar neredeyse beyaz yakalılarla eşdeğer kazanç elde ediyorlar. Ne yazık ki sektörel açık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizi de etkiliyor. Bu konuyu yeşil dönüşümünden sonra diğer gündem maddemiz kabul ederek ivedilikle meslek liseleriyle iş birliği çalışması yapmak adına MEB ile görüşmeye başlayacağız.

Su ayrımı zorunlu olmalı

Konuşmasında iklim krizine de değinen Hakan Şişik, İstanbul'u tehdit eden iklim krizine karşı, binaların yeşil dönüşümünün de gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Şişik, "Kentsel dönüşümü konuşuyoruz, ancak binaların yeşil mi, çelik mi gibi nasıl yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte yağmur periyodlarının azalmasıyla barajlardaki su azaldı. Binalarda, siyah, gri ve mavi su ayrımlarının zorunlu olması ve planlara da işlenmesi gerekiyor" dedi.

Yeşil bina sertifikası şart

Konut alıcılarının, inşaat firmalarından mutfak markasını talep ettiğini ama siyah, gri su ayrımı istemediğini söyleyen Şişik, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın binanın enerji verimliliğini gösteren 'Yeşil Bina Sertifikası' isimli bir sertifikası var. Konut alıcısı, inşaat firmasından bu belgeyi talep etmeli. Bakanlığın yürüttüğü ve altyapısı hazır hale gelen belgenin, yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte AYİDER üyesi inşaat firmalarımız da söz konusu belgeli inşaat yapacaklar" diye konuştu.

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