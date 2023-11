Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz

Zekeriya ELTİMUR

Memur-Sen Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen Genç Memur-Sen'in üyelerinin de aralarında bulunduğu Ankaralı gençler, "Birazdan Gün Doğacak" temasıyla Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi. Yapılan eylemde Filistin'in 1946 yılında haritası şeklinde büyük bir Filistin bayrağı özel olarak tasarlandı.

Bayrak etrafında toplandıktan sonra ellerindeki meşaleleri yakarak harita şeklinde olan bayrağı sembolik olarak hem korumaya alarak hem de meşalelerle Filistin haritasını yeniden aydınlattı.

Ankara Hamamönü'nde gerçekleşen eylemde, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı basın açıklamasını okudu.

"16 senedir Gazze'de abluka altındaki 2 buçuk milyon insana zindan hayatı yaşatıyor"

İsrail bütün dünyanın gözleri önünde had bilmez, hukuk tanımaz zalimliğini son bir ayda yeniden sergiliyor. Böylece suç karnesini her geçen gün daha da kabartıyor. Bir zamanlar Yahudilere soykırım yapan avenelerinin sessizliğini ve tepkisizliğini, hatta desteğini de kendisi için fırsat görerek, onların soykırımcı mirasına sahip çıkıyor ve bugün bir benzerini Filistin halkına uyguladığını vurgulayan Balcı; Haftalardır tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Biliyoruz ki bu, İsrail'in ilk sabıkası değil; İsrail, 75 yıldır katil ve işgalci bir uçlu olarak varoluşunu sürdürmeye çalışıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nin mahremiyetini 1948'den beri çiğniyor. Barış ve medeniyetin başkenti olan Kudüs'te 75 yıldır terör estiriyor. Bir çete haliyle, her gün Filistinlilerin evlerini ve mallarını gasp ediyor. Tam 16 senedir Gazze'de abluka altındaki 2 buçuk milyon insana zindan hayatı yaşatıyor" dedi.

Dünyadan yükselen seslerin bir gün onların ensesinde sille olarak patlayacağından bihaberler"

Ne acıdır ki bu şımarık Siyonistlerin ve onların avenesine dönüşen batıl devletlerin soykırımcı ortaklıkları gün geçtikçe genişlediği ve mazlumların kanını döktüğünü aktaran Balcı sözlerine şöyle devam etti:

"Mazlumu zalim, zalimi de mazlum göstererek işledikleri suçları meşrulaştırmaya çalışsalar da, elbette hakikatin üstünü örtemiyorlar. Birtakım devletlerin politikaları resmi olarak İsrail'in lehine olsa da vicdanını yitirmemiş halkları kandıramıyorlar. Bugün dünyadan yükselen seslerin bir gün onların ensesinde sille olarak patlayacağından bihaber yaşıyorlar. Bu zulmün, haksızlığın ve hukuksuzluğun hesabı sorulmaz zannediyorlar. Ama bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz; Gençler olarak biz işlediğiniz bütün suçları görüyoruz ve günü gelince de hesabını mukabilince soracağız,

And olsun ki soracağız.

Şu an arkamda görmüş olduğunuz haritada yer alan Filistin toprakları yeniden özgürleşene dek;

Mücadelemizi sürdüreceğiz. Gençlerin Kudüs e Filistin davasın yerde bırakacağını, unutacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler çalışacağız, üreteceğiz, birleşeceğiz unutmayacağız, unutturmayacağız, çocuklarımıza ve nesillere aktaracağız, yaşananları zihnimizde diri tutacağız ve elbet bir gün bütün bunların hesabının sorulduğunu hep birlikte göreceğiz"

Geldiğimiz noktada bütün uluslararası kuruluşlar meşruiyetini Siyonist İsrail'in suçlarına feda etmiş durumdadır. İsrail'in vahşi saldırıları, uluslararası hukuku ve insan haklarını açık bir şekilde ihlal ederken Birleşmiş Milletler adeta bir düşünce kuruluşu kıvamında açıklamalar yapmaktadır diyen Balcı; Dünyanın farklı yerlerindeki sivil inisiyatifler gibi basın açıklaması yapmaktan öteye gidemeyen BM, İsrail'den ateşkes ilan etmesini "rica" eden DSÖ, uluslararası sitemin iflasını ilan ediyor. Sivil halkın yaşam hakkı, güvenliği her zamanki gibi hiçe sayılırken, barbarca saldırılar devam ediyor ve caydırıcı olmayan tepkiler soykırımcı İsrail'in hadsizliğini ve hukuksuzluğunu yanına kar bırakıyor. Bu zulmün karşısında Filistinlilerden ise adeta kaderlerine razı olmaları bekleniyor" dedi.



Konuşmasında "Şimdi bir kez daha sesleniyoruz:" sözünün altını çizen Balcı:

"Canını, haysiyetini, onurunu, toprağını ve kutsalını korumak için direnişe geçen Filistinli kardeşlerimizi buradan selamlıyoruz. Genelde Filistin'de, özelde Gazze'deki direnişi destekliyor ve bu direniş bayrağını şartlar ne olursa olsun, çağlar geçse de asla yere düşürmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin toprakları, artık meşruiyeti arızi uluslararası güçlerin insafına bırakarak tahkim ettirilemez. Gazze başta olmak üzere bütün Filistin'i yıllardır insani krizin pençesinde bırakan İsrail'e günü gelince hesabi elbet sorulacaktır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere; masum sivillerin ölümüne neden olan bu vahşetin sorumluları elbet hesap verecektir. Artık Müslümanların kimsenin merhametini beklemeden harekete geçeceği günler yakındır. Birleşeceğiz, irileşeceğiz, dirileceğiz ve günü gelince hesabını soracağız" açıklamasında bulundu.

Balcı son olarak şunları aktardı: "Bu vesileyle; Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. En önemlisi de bütün kamuoyunu yapılan boykot çağrılarına duyarsız kalmamaya çağırıyoruz. Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor, Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyor, "La galibe illallah'

Basın açıklamasının ardından Filistin için dua edildi.

Düzenlenen Filistin'e destek eyleminde "Yaşasın Kudüs, Yaşasın Filistin Direnişi!, Yaşasın Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti, Kahrolsun Soykırımcı Emperyalizm!, Kahrolsun Siyonist Terör Devleti" sloganları hep biraz ağızdan tekrar edildi.