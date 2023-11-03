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Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "fahiş fiyat" uygulayan işletmelerin geçici olarak kapatılmasını da öngören yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Haber Giriş : 03 Kasım 2023 08:51, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 08:56
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Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor

Ekonomim.com'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulayan işletmelerin geçici kapatılmasını da öngören yeni bir yasal çalışma üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Bakan Bolat, fahiş fiyatla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, "Fiyatların emir komutayla veya her işletmenin, her esnafın her şirketin başına birer tane komando ya da özel harekat tespit edilmesi mümkün değil. Kimi zaman arz talep dengesiyle oluşuyor, kimi zaman üretim maliyetlerinin, kimi zaman üretim maliyetlerinin getirdiği şartlarla oluşuyor. Kimi zaman tamahkarlık yapanın fahiş fiyat uyguladığı olabiliyor, kimi zaman dünyada ve Türkiye'de arz talep dengesiyle ilgili sıkışmalar olduğunda çeşitli yanlış yollara tevessül edenler olabiliyor" dedi.

Ceza olmazsa denetimin anlamı yok

Ceza olmazsa denetimin bir anlamının olmadığının altını çizen Bolat, "Cezanın anlamı caydırıcılık. Geçen yıl bu zamanlar cezalar artırılmıştı. Bizim Bakanlık olarak çalışmalarımız olacak. Yeni bir yasa hazırlığı olarak sunacağız. Bu tür cezalar ciddi manada artırılacak hatta geçici kapatma cezasını da önereceğiz" dedi.

Alışveriş merkezlerinin (AVM) küçük esnafa etkilerine ilişkin milletvekillerinden gelen değerlendirmelere yanıt veren Bakan Bolat, Türkiye genelinde 450 AVM olduğunu ve son birkaç yıldır da yeni AVM açılmadığını söyledi. Bolat, talebi olmayan hiçbir şeyin üretilmeyeceğini kaydederek "Bizim burada görevimiz, perakende sektörünün, özellikle de küçük esnaf ve sanatkarların yaşayabileceği bir ortam oluşturmak ve buna yönelik kuralları belirlemek" dedi.

Bakan Bolat, bu yılın ilk 9 ayında bankalara ibraz edilen çek sayısının 12 milyon 516 bin 977 olduğunu da belirterek, "Bunun 12 bin 169'u karşılıksız çıkmış. Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı yüzde 0,8. Burada önceki yıla kıyasla negatif bir trend var" dedi.

"Vize kolaylığı sözü aldık"

Avrupa Birliği ile ilişkilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, siyasi diyalogun 2019'da durduğunu ama göreve geldikten sonra Avrupa Birliği yetkilileriyle 4 temaslarının olduğunu söyledi. Bolat, " Avrupa Birliği, Türkiye ile yeni dönemde yapıcı ekonomi ve ticaret ağırlıklı gümrük birliğindeki sıkıntıları karşılıklı telafi etme iradesi gösteren bir tutum sergiledi. Görüşmelerde vize konusundaki sıkıntıların aşılması noktasında şikayetleri en üst perdeden dile getirdiğimizde, 'Yeni bir hazırlık içindeyiz ve vize kolaylığı süreci başlatacağız' cevabını aldık" diye konuştu.

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