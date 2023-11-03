Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 09:05, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 09:06
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Devlet Başkanları Zirvesi, bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev zirve öncesi bir araya geldi.