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Ekim ayı enflasyonu açıklandı

TÜFE ekimde yüzde 3,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 arttı- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 10:01, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 10:35
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,36 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 38,7, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 39,39 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 4,08 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre ekimde yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20142015201620172018201920202021202220232014201520162017201820192020202120222023
Ocak1,981,101,822,461,021,061,351,6811,106,653,320,330,553,980,990,451,842,6610,454,15
Şubat0,430,71-0,020,810,730,160,350,914,813,151,381,20-0,201,262,680,090,481,227,221,56
Mart1,131,19-0,041,020,991,030,571,085,462,290,741,050,401,041,541,580,874,139,190,44
Nisan1,341,630,781,311,871,690,851,687,252,390,091,430,520,762,602,981,284,347,670,81
Mayıs0,400,560,580,451,620,951,360,892,980,04-0,521,111,480,523,792,671,543,928,760,65
Haziran0,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,920,060,250,410,073,030,090,694,016,776,50
Temmuz0,450,091,160,150,551,360,581,802,379,490,73-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23
Ağustos0,090,40-0,290,522,300,860,861,121,469,090,420,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89
Eylül0,140,890,180,656,300,990,971,253,084,750,851,530,290,2410,880,132,651,554,783,4
Ekim1,901,551,442,082,672,002,132,393,543,430,92-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94
Kasım0,180,670,521,49-1,440,382,303,512,88-0,97-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,74
Aralık-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,581,18-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,24
Yıllık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20142015201620172018201920202021202220232014201520162017201820192020202120222023
Ocak7,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6810,723,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,46
Şubat7,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1812,403,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,61
Mart8,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5112,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,45
Nisan9,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6812,984,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,11
Mayıs9,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5911,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76
Haziran9,167,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,219,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42
Temmuz9,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,839,465,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50
Ağustos9,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,949,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41
Eylül8,867,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,539,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44
Ekim8,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3610,105,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39
Kasım9,158,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,398,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,02
Aralık8,178,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,276,365,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,72

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