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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 7.634,45 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 13:15, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 13:15
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,17 puan azalışla 7.634,45 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,97 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile sigorta oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporunun yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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