Memurların aldığı zam erimeye devam ediyor... İşte oluşan enflasyon farkı

Memurlar, Temmuz ayında ilk 6 ay için yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı almıştı.

Bunların yanında da tüm memurlara 8 bin TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,43, Ağustos ayında enflasyon yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında da yüzde 3,43 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ALDIĞI ZAM ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Memurlar, 2023'ün 2. yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı aldı. Dört ayda çıkan enflasyon ise toplu sözleşme zammını da eritti.

Enflasyon farkı şimdiden yüzde 22,08 olarak oluştu. Kasım ve Aralık enflasyonu memurların alacağı enflasyon farkını netleştirecek.

Toplu sözleşme gereği de memurlar 2024 Ocak ayında yüzde 15 zam alacak.

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